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"سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية: بيان بايدن خطير لأنه يأتي بعد أيام من قيام حماس بإعدام ستة رهائن بينهم أميركي

Lebanon 24
02-09-2024 | 14:01
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