لابيد لأعضاء الكنيست من الليكود وشاس ويهودات هتوراه: عليكم المطالبة بصفقة رهائن وأن تقولوا أنه إذا لم تتحقق فلن تبقوا جزءا من الحكومة (الجزيرة)

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