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جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجموعة من الشبان في مخيم طولكرم بواسطة مسيّرة

Lebanon 24
02-09-2024 | 17:00
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