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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في شلومي وروش وانيكرا وليمان في الجليل الغربي

Lebanon 24
03-09-2024 | 00:17
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