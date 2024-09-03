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القناة 12 الإسرائيلية: بعد 10 أشهر من بدء حرب غزة حماس تستعيد قدراتها شمال القطاع (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
03-09-2024 | 01:27
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