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سي إن إن نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات: تمسك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا "نسف" محادثات التهدئة وصفقة الرهائن

Lebanon 24
03-09-2024 | 01:57
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