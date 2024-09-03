موقع والا الإسرائيلي في تقرير عن أحداث 7 تشرين الأول: فشل الجيش الإسرائيلي وفرقة غزة أمر تاريخي ولكن التحقيقات تظهر أنه تم تجنب كوارث أكبر (الجزيرة)

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