الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري: الناقلة " أمجاد" كانت تبحر أمس في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار

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