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تايمز أوف إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يعلن أن قائد القوات البرية استقال من منصبه لأسباب شخصية (الجزيرة)

Lebanon 24
03-09-2024 | 04:00
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