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وسائل إعلام إسرائيلية: قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي أبلغ رئيس هيئة الأركان نيته الاستقالة قريبًا لأسباب شخصية

Lebanon 24
03-09-2024 | 04:03
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