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سي إن إن عن مصادر: مقترح بايدن في أيار شمل ابتعاد القوات الإسرائيلية عن التجمعات السكنية دون إشارة لفيلادلفيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 04:32
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