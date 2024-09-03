البطريرك يازجي للبنانيّين: إثبتوا ولا تخافوا رغم قساوة الظروف وصعوبة الأيّام ولبنان غالٍ على قلوبنا وعلينا أن نُحافظ عليه ونتشبّث بأرضنا وبيوتنا

Lebanon 24