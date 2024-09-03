البطريرك يازجي: نكرّر الدعوة إلى جميع السياسيّين والمعنيّين والمسؤولين لضرورة انتظام عمل الهيئات الدستوريّة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وللتعالي عن المصالح الشخصية والنظر إلى مصلحة اللبنانيّين

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