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الجيش الإسرائيلي: نحترم مؤسسة مراقب الدولة ونعمل على السماح بأي انتقاد دون المساس بالمجهود الحربي (الجزيرة)

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:06
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