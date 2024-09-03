Advertisement

أخبار عاجلة

وصل إلى مستشفيات خان يونس حتى ساعات الصباح جثامين 16 شهيداً بعضهم استشهدوا في غارات الاحتلال أمس (الميادين)

Lebanon 24
03-09-2024 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر طبية لـ"الجزيرة": نقل جثامين 29 فلسطينيا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم 17 منهم من خان يونس ورفح
lebanon 24
03/09/2024 17:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الميادين: تقديرات بأن المقاومة نفذت عملية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مدينة حمد في خان يونس
lebanon 24
03/09/2024 17:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول جثامين 10 شهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف وعمليات انتشال جثث من رفح وخان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
03/09/2024 17:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
23 شهيداً في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
03/09/2024 17:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2024-09-03
09:42 | 2024-09-03
09:39 | 2024-09-03
09:38 | 2024-09-03
09:15 | 2024-09-03
09:09 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24