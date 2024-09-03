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الحكومة الإسرائيلية تصدّق للمرة الرابعة على تجديد قرار إغلاق مكتب الجزيرة في القدس وحظر عملها في إسرائيل 45 يوما

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:37
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