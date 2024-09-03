Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية": التركيز حاليا على شمال الضفة لكننا نرصد أيضا نشوء تهديدات في جنوب الضفة والعمليات قد تتوسع هناك

Lebanon 24
03-09-2024 | 06:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية": رصدنا ارتفاعا في الجهود الإيرانية لتحويل الضفة إلى ساحة قتال حقيقية
lebanon 24
03/09/2024 17:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية": ما قمنا به جنوب الليطاني قادرون على القيام به شماله
lebanon 24
03/09/2024 17:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تعلن مقتل 9 من عناصرها في عمليتي اغتيال إسرائيليتين في طولكرم شمال الضفة الغربية (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/09/2024 17:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصدر مصري: لا صحة لما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة
lebanon 24
03/09/2024 17:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2024-09-03
09:42 | 2024-09-03
09:39 | 2024-09-03
09:38 | 2024-09-03
09:15 | 2024-09-03
09:09 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24