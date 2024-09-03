Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: 30 شهيدا منهم 6 أطفال و130 مصابا بنيران الاحتلال منذ الأربعاء الماضي في الضفة الغربية

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية: عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول بلغ 681 شهيدا ونحو 5700 مصابا (الجزيرة)
lebanon 24
03/09/2024 17:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل مسن برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين ما يرفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ فجر الأربعاء إلى 20
lebanon 24
03/09/2024 17:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و198 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
03/09/2024 17:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: مستوطنون إسرائيليون قتلوا فلسطينيا وأصابوا ثلاثة في الضفة الغربية
lebanon 24
03/09/2024 17:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2024-09-03
09:42 | 2024-09-03
09:39 | 2024-09-03
09:38 | 2024-09-03
09:15 | 2024-09-03
09:09 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24