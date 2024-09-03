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"سكاي نيوز" عن مصادر مصرية: دخول 41 شاحنة مساعدات إنسانية و4 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم خلال اليوم

Lebanon 24
03-09-2024 | 07:12
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