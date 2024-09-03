صحيفة الوطن السورية عن مصدر دبلوماسي عربي: موسكو أنجزت بالفعل تحديد جدول أعمال اللقاء الروسي الإيراني التركي السوري المرتقب والمتوقع أن يكون نهاية هذا الشهر

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