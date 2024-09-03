"حزب الله": استهدفنا المنظومات الفنية في موقع العاصي وانتشاراً لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة وموقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة

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