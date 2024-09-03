مسؤول في حركة حماس: إسرائيل تواصل رفع سقف مطالبها بمفاوضات وقف إطلاق النار وتطرح شروطا جديدة والولايات المتحدة لا تمارس أي ضغوط عليها (سكاي نيوز)

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