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الأونروا: العنف والدمار جراء العملية الإسرائيلية يمزقان مدينة جنين بالضفة ويتسببان بقتلى ومصابين بينهم مدنيون وأضرار جسيمة بالبنى التحتية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
03-09-2024
|
09:42
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