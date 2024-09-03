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آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية تدخل إلى مخيم طولكرم من البوابة 104 (الجزيرة)

Lebanon 24
03-09-2024 | 10:32
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