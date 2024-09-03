الخارجية الأردنية: نرفض كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين (سكاي نيوز)

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