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طلاب في جامعة كولومبيا في نيويورك ينظمون تجمعا مع أول أيام الدراسة ويدعون لمقاطعة إسرائيل أكاديميا (الجزيرة)

Lebanon 24
03-09-2024 | 11:00
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