Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: اندلاع حريق في منطقة المنارة بالجليل الأعلى عقب انفجار طائرة بدون طيار

Lebanon 24
03-09-2024 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: تقارير أولية عن انفجار طائرة بدون طيار في منطقة كابري بالجليل الغربي وسقوط عدد من الإصابات وصفت إحداها بالخطيرة
lebanon 24
04/09/2024 02:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: قتيل و6 إصابات جراء انفجار عدد من الطائرات بدون طيار في منطقة يعرا بالجليل الغربي
lebanon 24
04/09/2024 02:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انفجار عدد من المسيّرات في منطقة جبل ميرون كما تم رصد سقوط صواريخ في منطقتي كريات شمونه ومرغليوت
lebanon 24
04/09/2024 02:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قوات من الجيش والشاباك وحرس الحدود تواصل القتال في منطقة جنين
lebanon 24
04/09/2024 02:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2024-09-03
18:37 | 2024-09-03
18:34 | 2024-09-03
18:32 | 2024-09-03
18:29 | 2024-09-03
18:11 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24