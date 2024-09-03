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تاس: الهجوم الروسي على مركز التدريب العسكري الأوكراني في بولتافا كان بصاروخ "إسكندر-م"

Lebanon 24
03-09-2024 | 11:41
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