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البيت الأبيض: نعمل على مقترح للإفراج عن باقي المحتجزين ووقف القتال بغزة

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:32
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