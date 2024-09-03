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الرئاسة الفلسطينية: نثمن الدور المصري والقطري والأردني المبذول لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا والانسحاب الشامل والفوريّ من قطاع غزة

Lebanon 24
03-09-2024 | 12:59
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