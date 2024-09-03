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مكتب نتنياهو: ليس مطلوبا حاليا من مجلس الوزراء مناقشة المرحلة الثانية للصفقة

Lebanon 24
03-09-2024 | 13:44
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