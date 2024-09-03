Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: ندين التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 14:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية "الاستفزازية" بشأن محور فيلادلفيا
lebanon 24
04/09/2024 03:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نقف مع مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا
lebanon 24
04/09/2024 03:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نحذر من عواقب التصريحات الإسرائيلية وتبعاتها بتقويض وساطة مصر وقطر وأميركا
lebanon 24
04/09/2024 03:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندين المحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي
lebanon 24
04/09/2024 03:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2024-09-03
18:37 | 2024-09-03
18:34 | 2024-09-03
18:32 | 2024-09-03
18:29 | 2024-09-03
18:11 | 2024-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24