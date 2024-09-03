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"رويترز": الجيش البولندي يعلن تفعيل الدفاعات الجوية للمرة الثالثة خلال 8 أيام إثر هجمات روسية على أوكرانيا

Lebanon 24
03-09-2024 | 23:17
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