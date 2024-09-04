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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يمدد العملية في جنين ومصادر عسكرية تؤكد أنه لن يكون هناك مفر من تحويل قوات من القطاع إلى الضفة

Lebanon 24
04-09-2024 | 00:27
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