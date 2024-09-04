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موقع واللا الإسرائيلي: الجيش عزز قواته في الضفة بحراس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط
Lebanon 24
04-09-2024
|
00:49
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