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موقع واللا الإسرائيلي: الجيش عزز قواته في الضفة بحراس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط

Lebanon 24
04-09-2024 | 00:49
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