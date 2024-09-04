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بن غفير: الدولة التي يتم قتل ستة من مختطفيها بدم بارد لا يجب أن تجري مفاوضات مع القتلة بل عليها وقف إدخال الوقود والكهرباء إليهم

Lebanon 24
04-09-2024 | 01:41
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