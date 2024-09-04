Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير: استمرار المفاوضات يشجع فقط القتلة على ممارسة المزيد والمزيد من الإرهاب بما في ذلك من مناطق الضفة الغربية

Lebanon 24
04-09-2024 | 01:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني يحذر من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
04/09/2024 12:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: كافة محافظات الضفة الغربية بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى لإسرائيل
lebanon 24
04/09/2024 12:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: أمن الإسرائيليين أهم من حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية
lebanon 24
04/09/2024 12:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 20 مخربا في تبادل لإطلاق النار وغارات جوية واعتقلنا 17 مطلوبا خلال 72 ساعة في ثلاث مناطق بشمال الضفة الغربية
lebanon 24
04/09/2024 12:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2024-09-04
05:02 | 2024-09-04
04:59 | 2024-09-04
04:54 | 2024-09-04
04:52 | 2024-09-04
04:31 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24