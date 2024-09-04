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الخارجية العمانية: نتضامن ونقف بشكل تام مع مصر في رفض وإدانة تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا بقطاع غزة
Lebanon 24
04-09-2024
|
01:54
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