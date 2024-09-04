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يديعوت أحرونوت: المسلحون في مخيمات الضفة يفخخون مبان بعبوات ثقيلة من شأنها تكبيد الجيش خسائر في الأرواح
Lebanon 24
04-09-2024
|
02:06
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