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السيسي يلتقي أردوغان في أنقرة اليوم في أول زيارة لرئيس مصري لتركيا منذ 12 عاما

Lebanon 24
04-09-2024 | 02:40
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