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وول ستريت جورنال عن مفاوضين بواشنطن وعواصم أخرى: الاتفاق المعروض يمنح حماس أغلب ما تريد وإسرائيل قدمت تنازلات

Lebanon 24
04-09-2024 | 03:38
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