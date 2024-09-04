Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن مصدر في الائتلاف الحاكم: قرار نتنياهو ضد الصفقة كان منذ أسابيع واكتشف أن محور فيلادلفيا خدعة فعالة

Lebanon 24
04-09-2024 | 03:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مصادر إسرائيلية ضالعة بالمفاوضات: رفض نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا ينسف جهود إبرام الصفقة
lebanon 24
04/09/2024 12:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات: تمسك نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا "نسف" محادثات التهدئة وصفقة الرهائن
lebanon 24
04/09/2024 12:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: إسرائيل أخلت محور فيلادلفيا قبل 19 عاما ونتنياهو صوت لصالح قرار الإخلاء (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2024 12:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير مطّلع على المحادثات لـ "تايمز أوف إسرائيل": نتنياهو يخاطر بتفجير مفاوضات الرهائن ليتمكن الجيش الإسرائيلي من البقاء بـ"محور فيلادلفيا" لـ6 أسابيع إضافية
lebanon 24
04/09/2024 12:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2024-09-04
05:02 | 2024-09-04
04:59 | 2024-09-04
04:54 | 2024-09-04
04:52 | 2024-09-04
04:31 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24