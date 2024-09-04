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وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيرته الأسترالية بحثا خلاله مستجدات قطاع غزة (الشرق)

Lebanon 24
04-09-2024 | 05:32
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