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هآرتس عن مسؤول أميركي: نريد اتفاق التبادل أكثر من نتنياهو والسنوار وندفع لإنجازه بكل الطرق الممكنة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2024 | 06:05
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