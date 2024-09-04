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لافروف: أميركا تخطت العتبة التي حددتها بشأن مقاتلات F16 وزيلينسكي يستغل ذلك (العربية)
Lebanon 24
04-09-2024
|
06:29
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