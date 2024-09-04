Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء البريطاني: إلغاء 30 ترخيصا للأسلحة لإسرائيل مسألة جادة فإما أن نمتثل للقانون الدولي أو لا (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2024 | 07:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: من الضروري وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات دون عراقيل (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2024 17:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت: نتنياهو لا يريد استعادة الرهائن والمفاوضات قد تنهار في مرحلة ما (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2024 17:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني يلتقي رجال دين وقادة الجاليات عقب أعمال عنف قام بها يمينيون متطرفون ضد مسلمين ولاجئين (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2024 17:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
lebanon 24
04/09/2024 17:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:10 | 2024-09-04
10:02 | 2024-09-04
09:59 | 2024-09-04
09:55 | 2024-09-04
09:44 | 2024-09-04
09:36 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24