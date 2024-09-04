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الخارجية التركية: ندعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر لإنهاء الحرب على غزة ومد يد العون للملايين من إخواننا الفلسطينيين (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2024 | 08:08
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