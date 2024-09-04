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الديوان الأميري القطري: أمير قطر ورئيس وزراء النرويج بحثا آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2024 | 09:08
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