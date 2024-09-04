Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: الحكومة الإسرائيلية تحاول تجويع الفلسطينيين في غزة بعدما أخفقت في كسر إرادتهم

Lebanon 24
04-09-2024 | 10:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الفلسطينية: نحذر من مخططات الحكومة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين (العربية)
lebanon 24
04/09/2024 19:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: مجموعة المتطرفين غير المسؤولين في الحكومة تحاول جاهدة جر إسرائيل إلى حرب إقليمية شاملة (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2024 19:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الألمانية: أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يشككون في حل الدولتين يعرضون أمن إسرائيل للخطر
lebanon 24
04/09/2024 19:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: غزة ستكون جنوب لبنان الجديد وجنوب لبنان سيكون غزة جديدة ولا رؤية لدى الحكومة لكيفية عودتنا للحياة (الجزيرة)
lebanon 24
04/09/2024 19:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:23 | 2024-09-04
12:20 | 2024-09-04
12:14 | 2024-09-04
12:11 | 2024-09-04
12:00 | 2024-09-04
11:51 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24