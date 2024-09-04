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هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت: نحن الآن في مرحلة جز العشب بالضفة الغربية وسيأتي وقت نقتلع فيه الجذور (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2024 | 10:40
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